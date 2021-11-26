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Общество26 ноября 2021 11:48

В Омске чиновницу из депобразования поймали на взяточничестве

Платил ей омский бизнесмен
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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бизнесмен постоянно платил чиновнице за выгодные контракты.

бизнесмен постоянно платил чиновнице за выгодные контракты.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Омская полиция подозревает в получении взятки чиновницу из омского департамента образования. По материалам дела, действовала целая цепочка. Чиновница через посредника получала взятки от омского предпринимателя. Все это повторялось неоднократно. За взятки чиновница оказывала общее покровительство предпринимателю при поставке товаров в образовательные учреждения.

На обоих фигурантов завели уголовные дела. На одного за дачу взятки, а на вторую за получение взятки. Сейчас следователи продолжают разбираться в произошедшем, устанавливают все детали дела.