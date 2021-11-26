Не во всех омских маршрутках поднимется плата за проезд

Цены на проезд поднимут не во всех маршрутках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Некоторые из частных перевозчиков сообщили о том, что поднимают плату за проезд в маршрутках. Уже с 27 ноября у омичей не получится сэкономить при оплате безналом, теперь придется отдать столько же, сколько и при оплате наличными, 30 рублей. Но произойдет это только на тех маршрутах, которые работают по нерегулируемому тарифу.

Те, кто работает по регулируемым маршрутам, продолжат возить омичей по старым ценам. Об этом рассказал глава «Омского транспортного союза» Николай Артемьев.

- Наши коллеги может и могут повысить цены на проезд, но мы до конца года работаем по заключенным контрактам, а значит по старым ценам. В департаменте транспорта пока нам не сообщали о планах повышения цен на следующий год, но сейчас все дорожает, а тарифы еще будут обсуждать, - рассказал Артемьев.