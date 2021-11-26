Омские перевозчики подняли плату за проезд по картам

Проезд в омском транспорте начал дорожать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже завтра многие омичи заметят серьезные перемены в омских маршрутках. Перевозчики все же решили поднять цену на проезд. Об этом сообщили в СРО «Омские перевозчики». Теперь при оплате картой или электронным проездным стоимость проезда в омских маршрутках составит 30 рублей, хотя раньше проехать можно было за 27.

Стоимость проезда, как отмечают перевозчики, не изменится только для льготных категорий граждан, если проезд осуществляется с предъявлением необходимых документов. В эту категорию попадают школьники, пенсионеры и студенты. При оплате наличными, проезд будет по-прежнему стоить 30 рублей. Действовать новые тарифы начнут с 27 ноября.