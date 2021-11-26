В IIHF заявили, что в Омске пройдет один из лучших молодежных чемпионатов мира по хоккею Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омске побывали представители Международной федераций хоккея (IIHF). Они должны были проинспектировать подготовку нашего региона к молодежному первенству мира, который пройдет в 2023 году. Особенно волновали инфраструктурные объекты. В частности, арены. Закончился визит функционеров от IIHF итоговым совещанием с губернатором Омской области.

Стороны обсудили важные моменты подготовки Омской области к принятию первенства мира: размещение участников события и болельщиков, логистику, телевещание. Проверяющие были впечатлены строящейся ареной. И признали: турнир еще никогда не проводился на столь современном стадионе.

- В истории молодежных чемпионатов – это уникальный случай, когда инфраструктура создается под событие. Мы сегодня встретились с волонтерами. Увидели огонь в их глазах, люди с большим энтузиазмом подходят к делу! - сказал после увиденного спортивный директор IIHF Кристиан Хофштеттер.

На совещании Александр Бурков заверил гостей, что строительство «Арены» будет завершено в следующем году, а до сентября будет благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория. В срок будут достроены и две гостиницы класса "4 звезды" - «Hilton» и «Cosmos».

На совещании Александр Бурков заверил гостей, что строительство «Арены» будет завершено в следующем году. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Сегодняшний визит представителей международной и российской федераций хоккея важен для нас. Он поможет скорректировать программу подготовки к проведению чемпионата мира, – отметил Александр Бурков. – Достроим «Hilton» и «Cosmos» и будем готовы в плане размещения и оказания гостиничных услуг. Транспортные вопросы тоже решаем, в этом нам помогают компании «Газпром» и «Газпром нефть». Мы планируем приобрести минимум 25 шаттлов как для болельщиков, так и для обслуживания хоккейных команд.

Представители IIHF заявили, что есть все предпосылки к тому, что в Омске будет проведен один из лучших по уровню молодежных чемпионатов мира.

- Очень серьезная работа была проведена в Омске. Прекрасные впечатления от «Арены», совершенно потрясающая академия «Авангард», – отметил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов. – Представителям международной федерации хоккея было важно оценить расположение арен относительно гостиниц, аэропорта, посмотреть, достаточно ли помещений на «Арене» для проведения чемпионата мира. Сегодня они увидели все это не только на плане – на бумаге, но и в живую. Остались самые позитивные ощущения!