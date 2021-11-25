Новый павильон на остановке «Садко» в Омске установят на следующей неделе

В планах властей установить у "Садко" теплый удобный павильон для ожидание транспорта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно омичи пожаловались на отсутствие навеса на остановке «Садко» в городке Нефтяников. Из-за этого пассажиры испытывали неудобство при ожидании нужного транспорта. Укрыться от дождя и ветра там было нельзя. Прежний павильон, представляющий собой единую конструкцию с нестационарным торговым объектом, был вынесен в связи с окончанием договора аренды.

Сейчас же в мэрии сообщили, что новую остановку установят уже на следующей неделе. Правда, она будет временной. В планах властей установить там теплый удобный павильон для ожидание транспорта. Однако сделать это до конца года власти пока не успевают. Добавим, что в Советском округе до конца года новые павильоны ожидания появятся на следующих остановках общественного транспорта: «ДОК», «Телецентр», «Учхоз», «Старозагородная роща», «Аграрный университет», «ДК Химик», «Поликлиника» и другие.

- Всего в Омске до конца года установят 236 остановок общественного транспорта, - рассказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков. - Новые павильоны ожидания ставят на улицах города в рамках реализации муниципальной программы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», государственной программы Омской области «Доступная среда» и по национальному проекту «Безопасные качественные дороги.