В Омске на улице Богдана Хмельницкого высадили 51 дерево. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города Омска продолжается работа по озеленению. Даже в холодное время года. Накануне в мэрии сообщили, что крупный застройщик высадил 51 дерево. Речь идет об ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон». Ранее высаженные растения не прижились и погибли.

- Напомним, ООО «Специализированный застройщик «Комбинат строительных материалов «Сибирский железобетон» высадил в рамках программы компенсационного озеленения 150 саженцев, в итоге 82 дерева из них погибли. Напомним, что по соглашению, в течение года за саженцами должен быть обеспечен надлежащий уход. В октябре застройщик уже высадил 51 новое дерево (30 берез и 21 сосну), еще 31 дерево он планирует высадить в весенний период следующего года, - рассказали в мэрии.

Ситуацию с заменой не прижившихся деревьев, ранее высаженных в рамках компенсационного озеленения по ул. Богдана Хмельницкого, рассмотрят отдельно на заседании комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.