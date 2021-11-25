Стало известно о состоянии омичей, пострадавших в аварии фуры и газели в Нефтяниках

За состоянием пострадавших сейчас следят медики. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня днем в Омске произошло серьезное ДТП. На скользкой дороге столкнулись фура и пассажирская газель. Во время ДТП, произошедшего на улице Химиков, газель выполняла рейс по маршруту, в салоне были люди. Стало известно о трех пострадавших.

Один из них пострадал не серьезно, а двое других оказались в больнице. Как сообщили «КП-Омск» в пресс-службе министерства здравоохранения, после ДТП в БСМП-1 доставили водителя и пассажирку.

- Мужчина с травмой груди и переломом ключицы госпитализирован в отделение травматологии , женщина с черепной-мозговой травмой и переломом ребер находится в реанимации, - уточнили в пресс-службе министерства.