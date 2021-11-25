Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2021 11:08

Стало известно о состоянии омичей, пострадавших в аварии фуры и газели в Нефтяниках

Двое из них попали в больницу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За состоянием пострадавших сейчас следят медики.

За состоянием пострадавших сейчас следят медики.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня днем в Омске произошло серьезное ДТП. На скользкой дороге столкнулись фура и пассажирская газель. Во время ДТП, произошедшего на улице Химиков, газель выполняла рейс по маршруту, в салоне были люди. Стало известно о трех пострадавших.

Один из них пострадал не серьезно, а двое других оказались в больнице. Как сообщили «КП-Омск» в пресс-службе министерства здравоохранения, после ДТП в БСМП-1 доставили водителя и пассажирку.

- Мужчина с травмой груди и переломом ключицы госпитализирован в отделение травматологии , женщина с черепной-мозговой травмой и переломом ребер находится в реанимации, - уточнили в пресс-службе министерства.