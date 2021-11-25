В омских Нефтяниках фура столкнулась с пассажирской газелью

На месте еще долго работала полиция. Фото: пресс-служба прокуратуры по Омской области

Сегодня днем в Омске произошла серьезная авария. В районе Нефтяников на улице Химиков произошло ДТП с участием фуры и пассажирской газели. Причины произошедшей аварии пока не установлены. Как отметили в пресс-службе Госавтоинспекции, на месте сейчас работают специалисты.

Первыми о случившемся сообщили в соцсетях проезжавшие мимо водители. Проезд на участке дороги из-за аварии был затруднен. Скорее всего, столкновение произошло на проблемном перекрестке улиц Химиков и Коммунальная. Там довольно часто происходят аварии из-за того, что водители со второстепенной дороги не пропускают тех, кто едет по главной. Возможно, так произошло и в этот раз.

В аварии пострадали два пассажира и водитель Газели. Фото: пресс-служба прокуратуры по Омской области

- Газель не виновата, она по главной ехала, а водитель фуры должен был уступить, так как помеха справа, и знаки говорят об этом, - написал один из омичей в комментариях.

По видео видно, что на месте работали спасатели, а также несколько машин скорой помощи. В Госавтоинспекции нам сообщили, что в аварии пострадали трое: водитель газели и два пассажира. Медики оказывают им необходимую помощь.

Сегодня утром в Омске произошло еще одно ЧП. Загорелась фотостудия на 16 этаже в офисном центра Festival City. Там серьезно никто не пострадал, только одна женщина получила легкое отравление.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба прокуратуры по Омской области:

- В ходе осмотра места ДТП выявлены недостатки в содержании улично-дорожной сети в виде уплотненного снега. По данному факту ОГИБДД УМВД России по г. Омску организована проверка, решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.