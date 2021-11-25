В Омске из горящего офисного центра Festival City эвакуировали 800 человек

Из здания пришлось эвакуировать 800 человек. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Неспокойным выдалось утро для некоторых омичей, работающих в торгово-офисном центре Festival City на Левом берегу. Работники только пришли на свои места и готовились принимать посетителей, когда всем пришлось срочно эвакуироваться. Причиной оказался пожар.

По информации МЧС, возгорание произошло на последнем этаже в офисной части здания. На 16 этаже что-то загорелось предположительно в одном из офисов. Сообщение о пожаре поступило в 9:09. На вызов сразу же выехали несколько машин.

Возгорание произошло на 16 этаже. Фото: ВКонтакте

- От МЧС России привлечены 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Эвакуированы 800 человек, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Локализовать пожар удалось в 9:31, сейчас на месте продолжают работать специалисты МЧС. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Очевидцы в соцсетях утверждают, что от огня из рамы вывалилось окно.

По последним данным, пожар произошел в фотостудии. Причины сейчас устанавливаются. Спасатели спасли одну женщину. Омичка получила отравление продуктами горения легкой степени, ей на месте оказали помощь медики скорой помощи. Полностью потушить пожар удалось к 10:07.