Застройщик заплатит 700 тысяч за снос деревьев в Омске

Решение будет принято на городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений 26 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно о рассмотрении вопроса на заседании городской комиссии о сносе 76 берез при застройке жилого микрорайона на улице Волгоградская. Они находятся на арендованном земельном участке. Часть деревьев находится в аварийном состоянии. Компания «Специализированный застройщик «Эталон-Омск», которая и занимается возведением домов, готова заплатить компенсацию.

- В соответствии с Решением Омского городского Совета от 25 июля 2007 года № 45 при выполнении работ по сносу зеленых насаждений на муниципальных земельных участках заказчик обязан возместить ущерб, нанесенный зеленым насаждениям на территории города, выплатив восстановительную стоимость зеленых насаждений, - рассказали в пресс-службе омской мэрии. - По предварительным подсчетам, в городскую казну застройщик выплатит около 700 тысяч рублей, на эти средства агрономы проведут озеленение различных участков в Кировском округе.

Решение будет принято на городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений 26 ноября.