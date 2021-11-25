В центре Омска хотят снести 8 деревьев и высадить 60

В Омске могут появиться 60 новых деревьев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра, 26 ноября, в Омске пройдет очередное заседание городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. Именно от их решений зависит вырубка и высадка новых деревьев в нашем городе. На этот раз, как сообщают в администрации, планируют рассмотреть обращение застройщика Антона Бабикова. Он занимается строительством нового дома в границах улиц Рабиновича, Тарская, Третьяковская. Строитель попросил разрешение срубить 8 старых деревьев.

Взамен он предлагает высадить 9 вязов у дома №13 по улице Орджоникидзе и 15 шаровидных ив у дома №6 по улице Чернышевского. Кроме этого у нового дома застройщик обещает посадить 36 ив ломких. В общей сложности, появятся 60 новых деревьев.

- В августе этого года появились сообщения о несанкционированной вырубке деревьев на пустыре у Крестовоздвиженского собора, проведенной индивидуальным предпринимателем без соответствующего разрешения городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. По этому инциденту администрацией Центрального округа был составлен административный протокол за нарушение правил благоустройства и направлено заявление для проведения дальнейшей проверки в полицию, - отметили в пресс-службе администрации.