В Омске инвестор предлагает высадить 459 шаровидных ив на Левом Берегу

Сразу 459 деревьев предлагается высадить на Левом Берегу Омска на улице Дианова. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сразу 459 деревьев предлагается высадить на Левом Берегу Омска на улице Дианова. С такой инициативой выступил инвестор ООО «Логопарк «Солнечный». Предложение компании будет рассмотрено 26 ноября на заседании городской комиссии по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений.

В промышленной зоне поселка Солнечный планируется начать реализацию крупного инвестиционного проекта по строительству логистического парка. С заявлением о сносе 153 деревьев, произрастающих на земельном участке по адресу: ул. 2-я Солнечная, д. 52, находящемся в собственности Омской области и предоставленном по договору аренды ООО «Логопарк «Солнечный» для реализации инвестиционного проекта по строительству логистического парка «Солнечный». При этом, как рассказали в пресс-службе омской мэрии, инвестор намерен выполнить компенсационное озеленение. Предлагается высадить 459 шаровидных ив по улице Дианова, от ул. Дергачева до АЗС по ул. 2-я Солнечная, д. 40/1.

Кстати, заседание городской комиссии могут посещать и омичи. Для этого необходимо до 8:30 часов 26 ноября направить свои ФИО, название организации, которую вы представляете, и контактный номер телефона по адресу: pplatonov@admomsk.ru.