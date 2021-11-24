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Общество24 ноября 2021 10:41

Депстрой прокомментировал аварию с автокраном на омской дороге за миллиард

Оказалось, по дороге запрещено движение грузовых автомобилей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Водители пытались избежать столкновения, но не смогли.

Водители пытались избежать столкновения, но не смогли.

Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске произошло массовое ДТП на новой дороге на Левобережье. Там автокран не смог разъехаться с двумя легковушками. К счастью, никто не пострадал, но автомобилистам теперь придется потратиться на сложный ремонт. Многие в комментариях к постав в соцсетях снова высказали предположения о том, что дорогу построили не правильно. На это ответили специалисты департамента строительства Омска.

- Дорога по улице 3-я Островская построена в соответствии с утвержденной проектной документацией, на которую получено положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, стоит обратить внимание, что на дороге установлен знак дорожного движения ограничивающий скорость, а также знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», - ответили в департаменте.