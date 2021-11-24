Появилось видео момента аварии на омской дороге за миллиард с автокраном двумя легковушками

Авария произошла поздним вечером. Фото: группа в ВКонтакте «Аварийный Омск»

Произошло то, чего так опасались многие омские автолюбители после ввода в эксплуатацию новой дороги у Метромоста на Левом берегу. Она получилась узкой, там даже летом водителям приходилось быть осторожными, чтобы не зацепить друг друга, а зимой положение становилось еще серьезнее.

Вот что стало одной из легковушек после аварии. Фото: ВКонтакте

Накануне на этой дороге произошла серьезная авария, как раз по тому сценарию, которого многие опасались. Водитель автокрана не смог разъехаться с двумя легковушками, двигавшимися по встречке. Одну машину кран задел и снес двери, а со второй столкнулся, врезавшись в левую часть. Водители легковушек уже предвидели беду, остановились и максимально прижались к забору, но это не помогло. Габаритной машине все равно не хватило места.

В комментариях многие омичи считаю, что это не последняя подобная авария на этом участке дороги.