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Общество24 ноября 2021 6:20

Выборы мэра Омска могут пройти 14 декабря

Это произойдет, если определят хотя бы двух кандидатов
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Сейчас в Омске продолжает работу комиссия по приему документов на пост главы города. Она начала свою работу осенью, после ухода Оксаны Фадиной в Госдуму. Планировалось, что закончат прием заявок еще в ноябре, но по просьбам самих кандидатов его продлили до 4 декабря. Точной даты, когда депутаты горсовета проголосуют за конкретную кандидатуру пока нет.

- Если 9 декабря будет написано в мой адрес письмо о том, что определены не менее двух кандидатур, я буду вынужден 14 числа организовать внеочередное заседание Омского городского Совета для выборов мэра, - сообщил председатель Горсовета Владимир Корбут относительно процедуры выборов.

Напомним, что сейчас есть 21 кандидат на пост мэра. Буквально вчера документы подали член молодежного совета и врач-гинеколог. А о других кандидатах можно узнать здесь.