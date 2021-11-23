В Омске документы на пост мэра подали член молодежного совета и гинеколог

Список кандидата пополнился мужчиной философом и женщиной врачом.

Омичи продолжают подавать документы на пост мэра Омска. Осталось совсем немного времени, до 4 декабря, около полутора недель. Пока есть 18 официальных кандидатов. Сегодня появился еще двое.

В приемную комиссию принес документы 31-летний Алексей Душкин. Известно, что в этом году он стал членом молодежного общественного совета. Также увлекается спортом, боксом и ММА. Является директором спортивного центра «Приторианец». В открытых интернет источниках есть сведения еще о двух фирмах, учредителем которых в разное время был Душкин. Они уже ликвидированы, но одна из них занималась торговлей древесиной, а вторая торговлей напитками в специализированных магазинах. Душкин окончил ОмГПУ по специальности философия и даже стал аспирантом по этой дисциплине.

Вторым кандидатом стала женщина, 41-летняя Галина Попова. Женщин работает в Центральной клинической больнице, специализируется в акушерстве и гинекологии. На сайте клиники указано, что окончила ОмГМА в 2007 году.