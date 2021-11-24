Роспотребнадзр: QR-коды мера вынужденная и болезненная

система QR-кодов действует в Омске чуть меньше месяца. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Много разногласий среди омичей вызвало введение QR-кодов в Омской области. Смириться с новой системой смогли не все омичи, многие выступают против. Перед прямым эфиром губернатора многие в комментариях задавали вопросы о действенности системы. Ответить омичам решили в Росмотребнадзоре.

- К сожалению, ограничительные мероприятия, в числе которых введение qr-кодов, - мера вынужденная и для большинства из нас болезненная. Но во многом она, как показал опыт других стран и регионов, способна сократить темпы распространения новой коронавирусной инфекции. На сегодня в регионе 95% госпитализированных пациентов с ковид непривиты. Также в Омской области от ковида ежедневно погибает более 10 человек. Нагрузка на здравоохранение возрастает. Увеличение темпов вакцинации способно изменить ситуацию к лучшему, - написали в ответ на комментарий сотрудники ведомства.

Уже в начале следующей неделе состоится заседание оперштаба, на котором обсудят действие коронавирусных ограничений.