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Общество24 ноября 2021 4:02

Заседание омского оперштаба по борьбе с ковидом пройдет на следующей неделе

В повестке, как всегда, ограничения и эпидобстановка
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Оперштаб снова обсудит ковидные ограничения.

Оперштаб снова обсудит ковидные ограничения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске сейчас действует множество ковидных ограничений, от масок до QR-кодов. Именно введение последних вызывает множество вопросов у омичей в последний месяц. Их судьбу, а за одно и судьбу других ограничений решат а заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Стала известна дата его проведения. Представители разных ведомств соберутся 29 ноября в понедельник, в 16:00. Если посмотреть на обстановку, ждать послаблений пока не приходится. На это намекнул и губернатор Омской области Александр Бурков, во время прямого эфира в соцсетях жестко высказавшись о системе QR-кодов.