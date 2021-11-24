Заседание омского оперштаба по борьбе с ковидом пройдет на следующей неделе

Оперштаб снова обсудит ковидные ограничения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Омске сейчас действует множество ковидных ограничений, от масок до QR-кодов. Именно введение последних вызывает множество вопросов у омичей в последний месяц. Их судьбу, а за одно и судьбу других ограничений решат а заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Стала известна дата его проведения. Представители разных ведомств соберутся 29 ноября в понедельник, в 16:00. Если посмотреть на обстановку, ждать послаблений пока не приходится. На это намекнул и губернатор Омской области Александр Бурков, во время прямого эфира в соцсетях жестко высказавшись о системе QR-кодов.