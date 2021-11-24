Александр Бурков: Если отменить QR-коды, придется все закрыть

В Омске с начала ноября действует система QR-кодов. Вокруг их введения было много споров, но система все же заработала. Сейчас без кода нельзя попасть в торговые центры, кино и театры, кафе и другие заведения. Многие омичи активно высказываются против этой системы.

Не обошли вниманием эту тему и во время общения губернатора Омской области Александра Буркова с подписчиками в соцсетях. Во время прямого эфира он рассказал, какая альтернатива сейчас возможна для QR-кодов. Она едва ли лучше.

– Тема QR-кодов самая главная. Все задают вопросы: когда все это закончится? Вакцинироваться, не вакцинироваться? Практика показывает, что победить такую пандемию можно сообща. Кто-то говорит, что нужно вакцинироваться, кто-то – что не нужно, что это чипирование. Если отменим QR-коды, мы вынуждены будем все закрыть. У нас на каждый оперштаб есть предписание закрыть все. Или мы полностью закрываемся, или мы оставляем QR-коды, – заявил губернатор.

Судя по всему, систему QR-кодов на ближайшем заседании оперштаба оставят в силе. В последние несколько дней относительно стабилизировалась ситуация с заболеваемостью ковидом. Да, цифры продолжают оставаться высокими, около 600 новых случаев каждый день, но они уже не растут.