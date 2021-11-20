Омскому подростку, рассылавшему сообщения о минировании школ, назначили психиатрическую экспертизу

Школьник рассылал сообщения о минировании по электронной почте. Все они оказались ложными. Фото: Мария ЛЕНЦ

В начале лета омская полиция задержала 17-летного омича, которого подозревали в ложных сообщениях о минировании школ и других организаций. Сомнений в его виновности почти не было, именно с его электронного адреса рассылали тревожные сообщения на почту. При проверке никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Когда следователи пришли домой к школьнику для задержания, на его защиту встали мама и бабушка. Женщины были готовы даже взяться за топор, но все закончилось спокойно. Школьника все же арестовали. Позже арест заменили на ограничение в некоторых действиях. Расследование продолжается, в его рамках подростку назначили психиатрическую экспертизу.

- Сомнения и в его вменяемости, и в психическом состоянии как на момент совершения преступления, так и сейчас. Мы уже назначали амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, но комиссия пришла к заключению, что для уточнения диагноза и ответа на все поставленные в рамках уголовного дела вопросы подросток нуждается в проведении стационарной судебно-комплексной психолого-психиатрической экспертизы, - рассказал в разговоре с 12 каналом старший следователь второго следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет первого отдела по расследованию особо важным дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СКР по Омской области Александр Лазюк.