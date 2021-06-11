«Я топор возьму!»: Родители омского школьника, разославшего сообщения о минировании, пытались отбиться от полиции

Школьник отправил как минимум четыре письма в разные омские организации. Фото: Николай Галкин

Этой весной в Омске поступило много обращений о том, что сразу несколько крупных общественных зданий заминированы. Сообщения об этом приходили по электронной почте на адреса организаций, находящихся в этих зданий. Не отреагировать на такие сообщения просто невозможно, поэтому представители обращались в полицию. Каждое из зданий проверили и не обнаружили никаких подозрительных предметов или следов подготовки к преступления.

В полиции проверили, откуда отправили эти сообщения. Следователи предположили, что это мог сделать один человек. Сообщения вышли полностью однотипными. Так и оказалось.

В пресс-службе полиции рассказали, что по подозрению в рассылке этих сообщений задержан 17-летний омский одиннадцатиклассник. Именно школьник оказался автором тревожных сообщений.

- Фигурант отрицательно характеризуется в школах, где он обучался в последние годы, значительную часть времени проводит в Интернете. При проведении следственных действий он пытался вывести из строя ноутбук, который использовался для рассылки сообщений, - уточнили в полиции.

Семья школьника явно не была готова к визиту полиции, но все равно решительно встала на защиту ребенка. Сначала женщины, видимо мать и бабушка, пытались не пустить полицейскх в квартиру. аргументом для них не стал даже ордер на обыск.

- Никаких обысков не будет. Я топор возьму! Уходите! - настаивала омичка. Школьник, из-за которого и началась неразбериха, в это время снимал происходящее на телефон. Но следователям все же удалось пройти в квартиру.

- А где это письмо, на основании которого вы сюда пришли? Я не понимаю. Его нет на почте, - настаивала мать мальчика, когда полицейские объяснили, что произошло. Подросток попытался замести следы, удалил письма и даже попытался сломать компьютер, но это ему не удалось.

По решению суда подростка заключили под стражу на два месяца. На него завели уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Молодому человеку предъявили обвинения по четырём эпизодам.