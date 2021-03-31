В Омске эвакуировали здание мэрии

У здания мэрии образовалась огромная толпа из эвакуированных сотрудников. Фото: ВКонтакте

Сегодня неожиданно для всех сотрудников омской мэрии объявили об эвакуации. Всем, кто находился в здании, сегодня около полудня пришлось покинуть рабочие места и быстро выйти на улицу. Сработала система экстренного оповещения. Большое скопление людей на улице озадачило омичей, которые стали случайными свидетелями эвакуации.

- А что сегодня происходит у мэрии? – задается вопросом автор снимка.

Пока точно не известно, почему из здания пришлось эвакуировать всех сотрудников. В пресс-службе полиции пока не дают официальных комментариев, но к ним сообщений о минировании администрации не поступало. Но можно предположить, что это очередная волна учений, которые периодически проходят в разных регионах. По некоторым сообщениям в соцсетях, сегодня утром уже эвакуировали здание в котором находится омское отделение партии «Единая Россия».

Сейчас сотрудники разошлись по ближайшим кафе, чтобы пообедать и скоротать время. Погода пока все же не располагает к тому, чтобы долго стоять на улице. Предварительно чиновникам разрешат вернуться в здание около 14:00.