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Общество20 ноября 2021 4:40

Поставки топлива в замерзающее Большеречье восстановили

Цены на топливо резко поднялись, но власти компенсировали разницу в цене
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Тепло вернулось в дома большереченцев вчера вечером.

Тепло вернулось в дома большереченцев вчера вечером.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне стало известно, что есть проблемы с теплом в нескольких северных районах Омской области. Больше всего страдали жители Большеречья. Там батареи в многоквартирных домах были чуть теплыми в период недавних заморозков. На это активно жаловались местные жители в соцсетях.

Проблема, как часто бывает, оказалась в деньгах. Цены на мазут и уголь, которыми топят местные котельные резко поднялись, а поставщики отказались работать по старым ценам. Но, как сообщил министр энергетики и ЖКК Антон Гаак в эфире ГТРК Иртыш, сейчас поставки топлива восстановлены.

- В Большеречье восстановлены поставки мазута. За ночь температуру восстановили во всем районе. По ситуации с топливом на котельных: проблемы наблюдались из-за нежелания поставщиком доставлять топливо по законтрактованным ценам. Это стало неожиданностью и межтарифную разницу компенсировали для того, чтобы поставщик начал поставлять топливо, - отметил министр.