«Не выключаем обогреватели»: В северных районах Омской области люди жалуются на отсутствие отопления

Пока батареи чуть теплые, местные жители спасаются обогревателями. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На этой неделе зима окончательно пришла в Омск. Сначала выпал снег, а потом температура резко опустилась до -15 и по прогнозам синоптиков сильно подниматься же не будет. В раойнах области, особенно северных это произошло значительно раньше. Уже несколько недель там держится минусовая температура и лежит снег. И именно в период похолодания жители Саргаткского, Муромцевского и Большереченского районов столкнулись с серьезной проблемой – почти полным отсутствием отопления.

Те, кто отапливается самостоятельно, проблем почти не ощутили, а вот жители районных центров, где дома подключены к центральному отоплению забили тревогу. Батареи в квартирах чуть теплые, а морозы приближаются. Больше всего жалоб было от жителей Большеречья. Жалобы в сети от мерзнущих большереченцев появились еще в начале ноября и продолжали появляться с завидной периодичностью.

- И снова отопление... В данный момент батареи холодные как летом. Просьба к тем кто ходит мимо котельной, сфотографируйте пожалуйста трубу котельной, чтоб подтвердить тот факт, что не топят совсем, - написал один из местных жителей 14 ноября, когда уже было несколько постов с жалобами.

Фотографии, правда, никто не сделал, но в комментариях многие местные подтвердили, что батареи холодные. Там же обратили внимание на подобное положение вещей в Таре и Муромцево. Спустя сутки ситуация не изменилась и местные жители даже написали обращение к губернатору Омской области Александру Буркову в Инстаграме.

Местные жители написали обращение к губернатору. Фото: ВКонтакте

- Обращаюсь к Вам лично с просьбой к содействию для решения проблем жителей поселка Большеречья с отоплением. Мы замерзаем! Жители многоквартирных домов бьют тревогу в соцсетях, но нас не слышат. В квартирах батареи еле-еле тепленькие, а на улице уже снежные сугробы… Сутками работают электроотопительные приборы, дети спят под двумя одеялами. Как детей вести в детский садик? Пожалуйста, помогите оперативно решить данную проблему поселка. Местные власти не реагируют, у них все хорошо, топят согласно температурного режима. Какой у них там режим, не понятно! – пишут местные жители. Ответил ли губернатор на обращение не известно.

В минэнерго обратили внимание на жалобы потребителей. В министерстве признали, что в Большеречье действительно наблюдается нехватка топлива для котельных. Это связано с резким изменением цен у поставщиков. Топливо подорожало в некоторых случаях почти в два раза, поэтому компаниям не выгодно поставлять его по старым ценам. Многие разрывают ранее заключенные контракты.

- В Большеречье решается вопрос о дополнительном выделении средств, покупки топлива на котельную. Поставка ожидается в среду. Жалоб от населения в ЕДДС не поступало, - отметили в пресс-службе минэнерго.

В других районах, на которые жаловались местные жители ситуация похожая, но, видимо чуть лучше. Жители жаловались не так активно. Если у кого-то все же не было тепла, это связано с локальными проблемами.

- В Саргатском районе теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. В настоящее время отклонений от температурного графика вследствие отсутствия топлива нет, существуют единичные случаи отклонений, связанные с регулировкой распределения теплоносителя. По данным Муромцевского района, котельные работают в соответствии с температурным графиком качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха, - прокомментировали работу котельных в других северных районах в минэнерго.