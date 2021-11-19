Омский предприниматель Шиян официально подал документы на выборы мэра

Юрий Шиян официально стал кандидатом в мэры Омска. Фото: ВКонтакте

В Омске продолжают прием документов от желающих поучаствовать в выборах мэра. Комиссия должна была закончить работу в ноябре, но сроки продлили. Многие кандидаты жаловались, что не успевают подать документы. Одним из первых о своем желании поучаствовать в выборах мэра сообщил владелец сети «Шаурмастер» Владимир Шиян. Но документы в избирательную комиссию не подал.

Сегодня бизнесмен, наконец, сделал это официально. До конца приме документов от кандидатов остается две недели. Возможность принести необходимые справки есть до 4 декабря. После этого приступят к проверке документов, а с 13 числа начнутся собеседования с кандидатами.