Владелец сети "Шаурмастер" Юрий Шиян собирает документы для участия в выборах мэра Омска

Один из известных омских бизнесменов рассказал о желании попробовать себя в роли мэра города. На своей странице в Инстаграмме владелец популярной сети шаурмичных Юрий Шиян опубликовал пост, в котором рассказал, что собирает документы. В посте он также упомянул о том, что ужасается количеству уехавших людей и хочет попробовать что-то изменить.

- Многие думают, что для того, чтобы что-то изменить,им не хватает знаний, но на самом деле, им просто не хватает наглости, дерзости и напора. Я начинаю готовить документы в комиссию по отбору кандидатур на должность мэра города Омска, - написал Шиян.

Другой известный омский бизнесмен Шкуренко ещё до выборов заявил, что участвовать в политике ему не интересно.

Напомним, что первым кандидатом на пост мэра стал пенсионер Николай Телепенко. Он уже подал часть документов, но ещё должен донести несколько справок.