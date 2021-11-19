В Омске кондуктор, куривший в салоне автобуса, уволился

Ранее на сотрудника транспортного предприятия пожаловались пассажиры. Фото: ВКонтакте

Появился итог истории с кондуктором, закурившем прямо в салоне автобуса. На мужчину пожаловались пассажиры. Видео сотрудника транспортного предприятия с сигаретой в зубах на рабочем месте разошлось по соцсетям. Омичка пожаловалась, что кондуктор надымил в автобусе и ей пришлось открывать форточку.

В департаменте транспорта пообещали разобраться в этой истории. Мужчину вызвали на ковер и потребовали с него объяснительную. Правда, аргументы кондуктора его руководство не устроили.

- Сотрудник получил строгий выговор и лишение премии в размере 100%. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С сегодняшнего дня он больше не работает, - уточнили "КП-Омск" в департаменте транспорта.