Омского кондуктора, закурившего в салоне автобуса, вызовут на ковер

Кондуктор как ни в чем ни бывало закурил в салоне. Фото: ВКонтакте

Получила продолжение история с жалобой на кондуктора одного из омских автобусов. Пассажир в соцсетях возмутилась и выложила видео с поездкой на маршруте №33. В какой-то момент кондуктор неожиданно закурил прямо в салоне.

- В 13:10 ехала на 33-м автобусе. Кондуктор курил прямо в салоне автобуса. Надымил так, что пришлось открывать окна, - рассказала омичка в соцсетях.

На жалобу уже отреагировали в департаменте транспорта. Там сообщили, что кондуктору 67 лет. Кондуктором он трудится 4 года и имеет положительные характеристики. О нем отзываются, как о трудолюбивом работнике. Но проблем ему все же не избежать.

- В настоящее время автобус № 33 снят с маршрута. Кондуктором оказался мужчина 67 лет с общим стажем работы 46 лет. 19 ноября в МП г. Омска "Пассажирское предприятие №8" состоится комиссия по разбору на нарушений, на которой будут выяснять причины и обстоятельства данного инцидента. По итогам комиссии будет принято решение о применении мер к сотруднику, - рассказали в департаменте транспорта.