В Омск поступила партия вакцины «ГамКовидВак» от ковида на 97 200 доз. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Омск поступила очередная большая партия вакцины от коронавируса. Пришло аж 97 200 доз препарата, которым сибиряки могут привиться в поликлиниках. Об этом сообщает пресс-служба омского министерства здравоохранения.

- Препарат загружен на специализированный склад Центра по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и будет распределен между прививочными пунктами города и области в зависимости от заявки, - уточнили в ведомстве.

Добавим, что ранее возникла сложная ситуация с вакциной "Спутник-лайт", которую обычно ставят повторно привитым. Она почти закончилась и очередь на получение этого препарата составляла почти 600 человек. Однако накануне пришла большая партия и вакцины "Спутник-Лайт". Регион получил 2 880 доз «Спутника Лайт». А всего по области ее насчитывалось, по состоянию на 18 ноября, 12 826 доз.