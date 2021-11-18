Стало известно, сколько в Омске есть вакцины «Спутник Лайт»

В Омске почти 3000 доз вакцины "Спутник Лайт". Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Омичи продолжают активно прививаться. Сейчас вакцинация действительно проходит активнее, чем в начале года. От части, это связано с тем, что в регионе ввели систему QR-кодов. Накануне в регионе насчитали очередь на прививку «Спутником Лайт» более 600 человек. Многие надеялись оперативно получить QR-код после вакцинации, но с введением новых правил, желающих вакцинироваться именно «Лайтом» стало значительно меньше.

По новым правилам, если человек вакцинируется впервые, после однокомпонентного «Лайта» ему придется ждать 21 день, чтобы получить сертификат и QR-код. Сейчас в городе есть 2 880 доз «Спутника Лайт». А всего по области в разных районах насчитывается 12 826 доз. Поставки вакцины ожидают в ближайшие 10 дней, сообщили в пресс-службе омского министерства здравоохранения.