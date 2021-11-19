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Общество19 ноября 2021 4:08

Оперштаб, где представят новый пакет ограничений омского Роспотребнадзора, пройдет на следующей неделе

Правда, что предложит ведомство, пока непонятно
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
В Роспотребнадзоре готовят новый пакет ограничений.

В Роспотребнадзоре готовят новый пакет ограничений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о дате следующего заседания оперштаба. Оно состоится до конца следующей недели. Информацию об этом нам подтвердил источник в областном правительстве. На заседании будет обсуждаться очередной пакет ограничительных мер, который предложит омский Роспотребнадзор. Детали этих предложений пока никто не раскрывает.

Однако на фоне роста заболеваемости, а вчера в регионе был рекорд по новым выявленным случаям за сутки (594), можно предположить, что ведомство предложит ввести QR-коды в транспорте.

Власти обещали сделать это еще с 20 ноября. Но до сих пор частные перевозчики никаких инструкций на этот счет не получили. В департаменте транспорта же вообще заявили, что организовать проверку QR-кодов в автобусах и маршрутках будет крайне проблематично. А частные перевозчики намекнули на забастовки водителей.