Оперштаб, где представят новый пакет ограничений омского Роспотребнадзора, пройдет на следующей неделе

В Роспотребнадзоре готовят новый пакет ограничений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно о дате следующего заседания оперштаба. Оно состоится до конца следующей недели. Информацию об этом нам подтвердил источник в областном правительстве. На заседании будет обсуждаться очередной пакет ограничительных мер, который предложит омский Роспотребнадзор. Детали этих предложений пока никто не раскрывает.

Однако на фоне роста заболеваемости, а вчера в регионе был рекорд по новым выявленным случаям за сутки (594), можно предположить, что ведомство предложит ввести QR-коды в транспорте.

Власти обещали сделать это еще с 20 ноября. Но до сих пор частные перевозчики никаких инструкций на этот счет не получили. В департаменте транспорта же вообще заявили, что организовать проверку QR-кодов в автобусах и маршрутках будет крайне проблематично. А частные перевозчики намекнули на забастовки водителей.