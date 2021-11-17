«Среди водителей и забастовки могут начаться»: Омские перевозчики опасаются введения QR-кодов в транспорте

Многие водители отказываются работать, если придется проверять QR-коды у пассажиров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омске уже почти две недели действуют QR-коды во многих общественных местах. Сначала обязательными коды стали для посещения театров, музеев и кино, а потом эту же меру 4 ноября ввели в торговых центрах и общепите. Ограничения без восторга приняли как предприниматели, так и обычные омичи. Но пока система действует, и о ее отмене речи не идет.

Предприниматели даже обратились к правительству с официальным письмом, где пожаловались на резкое снижение прибыли и потребовали, чтобы к декабрю QR-коды отменили или ввели их везде и в продуктовых магазинах, и в транспорте. Вопрос с транспортом на самом деле повис в воздухе уже давно. О системе кодов там заговорили еще после введения их для учреждений культуры. Тогда на оперштабе обсудили этот вопрос и приняли решение вест их с 20 ноября, но в официальном распоряжении губернатора об общественном транспорте не было ни слова. В пресс-службе правительства тогда отметили, что все остается на уровне предложений, но до 20 ноября еще есть время и они смогут принять решение.

Омские перевозчики сразу высказали недовольство. Они единодушны в том, что QR-коды будут тормозить работу общественного транспорта и организовать их проверку почти невозможно. Сейчас, когда 20 число не за горами мы снова поговорили с омскими частными перевозчиками и узнали, чего они ждут. Анатолий Войтенко, например просто надеется, что меру не примут.

- Пока тишина. Как в октябре поговорили, так больше и нет новостей. Пока слышно только об авиа и ЖД-перевозках. Нас пока не трогают. В департаменте тоже никакой информации пока не давали. Мы надеемся, что не примут эти меры, - отметил он.

В некоторых случая ситуация гораздо более критичная. Ведь если QR-коды все-таки введут, то проверять их в маршрутках придется водителям. А это может вылиться не только в очереди на остановках, но и другие проблемы.

- Пока официально ничего не говорили, но надеюсь, что не введут QR-коды. Это будет просто невозможно организовать, мы даже не рассматриваем такие варианты. Это в больших муниципальных автобусах, где кондуктор есть, может быть, но и это мало вероятно. Могут ведь и забастовки начаться. Многие водители говорят, что просто уволятся, если введут коды в транспорте, - рассказал в беседе с «Комсомолкой» Владимир Черепанов.

Пока ничего не известно ни о дате нового оперштаба, ни о позиции омских властей на этот счет. Статистика заболеваемости коронавирусом пока на спад не идет, но в последнее время число новых заражений зафиксировалось на одном довольно высоком уровне. Статистика говорит о 580-590 новых больных в сутки.