Как не заразить родных и близких коронавирусом?

Залог успешного лечения любой болезни – своевременная диагностика и вовремя начатое правильное лечение, назначенное врачом. Коронавирус, пандемия которого бушует на планете уже не первый год, не исключение. Медики постоянно говорят о том, что при первых признаках болезни важно вовремя сделать ПЦР-тест, однако для многих это превращается в проблему, ведь для этого надо ехать в специализированную лабораторию или больницу, платить деньги (и не малые!), стоять в очередях и таким образом подвергать себя излишней вирусной нагрузке. Кроме того, недомогание часто не располагает человека к активному передвижению и стоянию в очередях, поэтому люди часто вовремя не обращаются за тестированием.

Однако теперь у омичей появился очень удобный способ понять есть у человека опасная болезнь или нет – в аптеках «Семейная» появились в продаже экспресс-тесты, которые выдадут результат уже через 15 минут! Причем по доступной цене – он стоит 650 рублей.

Эти тесты предназначены для одноэтапного быстрого и качественного выявления нуклеокапсида SARS-CoV-2, который обычно обнаруживается в отделяемом из верхних дыхательных путей в острой фазе инфекции. Тест представляет собой небольшой пакетик, в котором содержится специальную палочку для взятия маска и тест-полоску. С помощью этих простых инструментов человек, следуя инструкции, самостоятельно делает мазок из носа или горла и практически моментально получает результат!

Важная деталь – этот тест, изготовленный ООО «ИМБИАН ЛАБ», изначально предназначается для медицинских учреждений и лабораторий, что указано в инструкции к нему. То есть является профессиональным и достоверность его результатов гарантирована.

Экспресс-тест имеет достаточно большой срок годности и противопоказаний у них нет. При соблюдении условий хранения, транспортировки он сохраняет годность 26 месяцев при температуре от +2°C до +30°C, если не нарушена оригинальная заводская упаковка. Таким образом, можно на всякий случай купить тесты заранее для себя и своих родных, чтобы в нужный момент они были под рукой.

«ТЕСТЫ для выявления антигена коронавируса» можно приобрести во всех аптеках «Семейная».

Купи тест и сбереги здоровье!

ИП Петренко Марина Вячеславовна, ОГРНИП 318554300033516. Реклама

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