В Омске разыскивают пенсионерку в красной куртке

Пенсионерку не видели с 3 ноября. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске объявили поиски еще одного человека. На этот раз пропала 78-летняя пенсионерка Лилия Воробьева. В полицию обратилась соседка старушки, женщина рассказала, что не видела свою соседку больше двух недель в 3 ноября. Пенсионерка пропадала и раньше, весной ее уже находили волонтеры. Сейчас о поисках объявила полиция.

Приметы Лидии: рост 110-120 см, худощавого телосложения, волосы пепельного цвета с проседью. В момент ухода была одета в красную куртку и черные брюки.

Накануне стало известно об исчезновении 18-летнего студента. Он ушел из дома без телефона и вещей, поиски продолжаются уже неделю.