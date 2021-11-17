Стало известно, с кем перед загадочным исчезновением разговаривал омский студент

18-летний парень вышел из дома без теплой одежды и телефона и пропал.

В Омске активно ищут 18-летнего студента Семена Дрозденко. Парень исчез 12 ноября, прямо перед выходными. Обстоятельства более чем загадочные. Никому о своих планах он не сообщил, а из дома ушел совершенно без вещей, оставил и теплую одежду, и телефон. Поисками занимаются и в полиции, и активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», и просто друзья с учебы.

- Семен учится сейчас дистанционно, поэтому когда утром ухожу на работу даже не заглядываю в комнату, чтобы не отвлекать. Поэтому, что он пропал, я поняла только на следующий день. Сына не было дома, и на связь он не выходил, - рассказала мама пропавшего подростка.

По ее словам, Семен был общительным и открытым парнем. Учился на кафедре Биотехнологий Физического факультета ОмГУ, активно принимал участие в студенческой жизни, вел несколько проектов, которые не должен был бросить на середине. Родственники удивлены и тем, что Семен оставил дома телефон.

- Телефон, конечно, запаролен. Но детализацию вызовов мы видели, последние вызовы там мне и бабушке, - отметила мать Семена.

Перед исчезновением, по словам родственников, у Семена не было никаких конфликтов ни с ними, ни с друзьями. Даже проблем в личной жизни не наблюдалось. Мать говорит, что у парня была возлюбленная, но с ней они общались без ссор.

Тем временем с момента исчезновения Семена прошло уже пять дней. Родители и друзья искали его уже в минувшие выходные, но успехом поиски не закончились. Не предполагают они, и куда парень мог отправиться. Сейчас к поискам подключились волонтеры и полиция.

Сегодня удачно закончились еще одни поиски. Накануне пропал 9-летний мальчик. Его искали всю ночь, но оказалось, замерзшего школьника вечером приютила женщина из соседнего дома, а утром вернула матери.