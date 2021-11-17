Пропавший в Омске 9-летний мальчик переночевал у незнакомой женщины

С мальчиком все в порядке - он уже дома. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

9-летний Саша пропал на Левом Берегу вечером 16 ноября. Ребенок потерял ключи и после уроков не смог попасть домой. Мама мальчика в это время находилась на работе. После этого связь с Сашей потерялась, ночевать домой он не пришел. Мама мальчика сразу же обратилась в полицию. Его искали волонтеры и полицейские.

Но все закончилось хорошо. Мальчика домой привела неравнодушная омичка. Она и рассказала родителям Саши и полицейским, что случилось.

- Утром мальчика привела домой женщина, проживающая в соседнем доме на улице Волгоградской. С ее слов, около 18:00 часов она увидела на улице мерзнущего ребенка и позвала его к себе погреться, - рассказали в пресс-службе омского следкома. - Весь вечер она пыталась дозвониться маме школьника. Как оказалось позже, мальчик неправильно назвал одну цифру номера телефона. Женщина покормила Сашу и он заснул, а утром она привела его домой.

Почему ребенок не смог дойти сам до своей квартиры, пока не уточняется.