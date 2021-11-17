В Омске ищут 9-летнего Сашу, который после школы не пришел ночевать домой

Сейчас ребенка ищет полиция. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Омская полиция и волонтеры сейчас по всему городу ищут 9-летнего ребенка. Саша Александров пропал еще вчера - он не пришел из школы, находящейся на улице Ватутина, домой и не ночевал. Семья школьника проживает на улице Волгоградской.

Мама ребенка уже обратилась в полицию. Женщина рассказала, что после уроков Саша потерял ключи, поэтому не смог попасть в квартиру. Родители находились в это время на работе. Судя по всему, дальше связь с ребенком потерялась. Ночевать домой он не пришел. Родные школьника о ее местонахождении ничего не знают. Поводов для беспокойства добавляет и погода: в Омске ударил мороз и этой ночью температура опускалась ниже -18 градусов.

- Сразу после обращения омички полицейские организовали розыскные мероприятия. Установлен круг общения школьника, проверяются места его возможного появления, опрашиваются друзья и одноклассники, - уточнили в пресс-службе омской полиции.

Мальчик не вернулся из школы домой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Приметы Саши:

на вид около 9 лет, худощавого телосложения. Был одет в чёрную шапку, синюю зимнюю куртку с капюшоном, серые брюки, чёрные ботинки. Особая примета: родинка под нижней губой.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать мальчика, позвоните в полицию по тел.: 79-22-02, 102, 02.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Позже стало известно, что Саша найден. С ним все в порядке. Утром его привела домой совершенно незнакомая женщина. Она заметила продрогшего мальчика накануне вечером. Омичка пожалела его и позвала погреться. Весь вечер она пыталась дозвониться маме, но ребенок назвал одну неправильную цифру. Поэтому школьник переночевал у женщины, а утром она отвела его к родителям. Оказалось, что он это был соседний дом. Стало известно и то, почему омичка сразу не привела Сашу домой.

- Мама мальчика воспитывает его одна, работает на одной из фабрик по производству замороженных продуктов. Иногда работает в ночь. Мальчик потерял ключи и подумал, что мамы дома не будет как раз по этой причине. Телефона у него при себе не было - он остался в квартире. Дозвониться до мамы женщина не смогла, так как школьник ошибся в одной цифре номера, - рассказали подробности в следкоме.