В омском дептрансе рассказали, будут ли вводить QR-коды в автобусах

QR-коды продолжат действовать в кафе и магазинах, а в транспорте их скорее всего не введут. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Вопрос с введением QR-кодов в транспорте повис в воздухе в Омске еще в начале ноября. Эту меру сначала анонсировали, а потом отложили на более позднее время. Судьба этого ограничения должна будет решиться 20 ноября. Частные перевозчики с беспокойством относятся к возможности введения кодов. А в департаменте транспорта отметили, что в ближайшее время QR-коды в омском транспорте не появятся.

- Федерация уже обозначила свою позицию, QR-коды возможно введут для авиа- и ЖД-перевозчиков и в междугородних автобусах, городские перевозки пока не трогают. Думаю, у нас не введут QR-коды в транспорте в ближайшее время. Даже если такое решение примут, существует огромное количество технических вопросов, - рассказал и.о. директора департамента транспорта Вадим Кормилец.