В омском правительстве признали, что жители севера замерзают в квартирах из-за долгов котельных

В домах жителей севера региона чуть больше +15. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не позавидуешь жителям севера Омской области: каждый приход зимы для них - испытания. Сразу несколько районов лихорадит из-за проблем с теплоснабжением. Батареи в домах чуть теплые. А все из-за нехватки топлива для котельных. Перед началом отопительного сезоны цены на мазут и уголь выросли в несколько раз. В котельных нет необходимого запаса горючего, из-за чего энергетикам приходится экономить на нем и подавать тепло не на всю мощность.

Больше всего жалоб из Большереченского района - там в квартирах жителей чуть больше +15. Люди спят в одежде и под двумя одеялами, но все равно замерзают.

К ситуации подключилась областная прокуратура и УФАС. В омском минэнерго проблему признают. Там объяснили, в чем дело.

- Низкий температурный режим в Большереченский районе не смогли выдержать при похолодании по причине ограничения поставок топлива со стороны поставщиков мазута. Данные ограничения вызваны задолженностью муниципальных коммунальных предприятий.

Причина отсутствия топлива в резком подорожании мазута, цена выросла в 2,5 раза. У муниципальных предприятий котельные работают на мазуте сформировалась задолженность перед Газпромнефть ОНПЗ, - рассказали в минэнерго.

Из областного бюджета экстренно выделили 100 млн. на закупку топлива и погашения долгов котельных Большереченского, Омского и Тарского районов.