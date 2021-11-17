Омский «Авангард» разыграет 10 путевок на матч с «АкБарсом» в Дубае

Болельщики "Аваргарда" смогут попасть на декабрьский матч команды в Дубае бесплатно. Фото: ХК "Авангард"

У омичей есть возможность бесплатно попасть на мачт между «Авангардом» и «АкБарсом», который состоится 3 декабря в Дубае. Условия довольно простые, нужно только скачать приложение «Авангарда» и стать участником программы лояльности AvanCard. Если вы постоянный болельщик, то при покупке билетов и атрибутики вам вернется до 7% бонусами, а с их помощью можно рассчитываться за билеты и товары в онлайн-магазине.

Поучаствовать в розыгрыше путевок можно до 21 ноября. Победителей выберут среди и новых, и старых участников программы лояльности. 10 счастливчиков, которых определят случайно по номеру учетной записи, получат бесплатную путевку на матч «Авангарда» в ОАЭ. В путевку входят перелет из Омска в Дубае и трехдневное проживание в отеле.

Организаторы акции отмечают, что для участия обязательно иметь действующий загранпаспорт, действие которого закончится не раньше 10 июня 2022 года. Все сопутствующие расходы, кроме проживания и перелета победители будут оплачивать за свой счет. Также придется соблюдать и ковидные ограничения, а именно за 72 часа сделать ПЦР. Результаты должны быть отрицательными. Вместо ПЦР можно будет предоставить действующий сертификат о прививке.