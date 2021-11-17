Дело об охоте омских силовиков передали следственному комитету

В Омской области нескольких силовиков подозревают в незаконной охоте. Фото: Олег ЗОЛОТО

На минувших выходных лесники поймали 6 человек в районе деревни Шорино Большеуковского района с тушами подстреленных косуль в багажнике. Предполагали, что охотники добыли дичь незаконно. Ко всему прочему охотники оказались сотрудниками полиции. Проверку проводила служба собственной безопасности УМВД по Омской области, но сегодня дело официально передали в следственный комитет.

- У двух охотников были путевки на добычу косули. Охоту на территории заказника задержанные лица отрицали. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и виновных лиц, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В омской полиции также добавили, что если вину их сотрудников удастся установить и доказать, то они будут уволены из органов внутренних дел. Ответственность силовики понесут в таком случае в соответствии с действующим законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.