В Омске после незаконной охоты гаишников и приставов завели уголовное дело

По данным нашего источника, силовики подстрелили лося. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Громкий скандал разгорается в Омске. Накануне в одном из заказников Большеуковского района поймали браконьеров. Как выяснилось позже, незаконной охотой занималась группа силовиков. По данным источника "КП-Омск", это трое гаишников из Тюкалинского района и несколько человек, работающих приставами. Свободное от работы время они проводили за охотой. И, судя по всему, удачной: потому что компания подстрелила лося. Туша была обнаружена в лесу. Однако охота на него в это время запрещена, силовиков задержали местный охотинспекторы.

По нашим данным, уголовное дело уже заведено. Однако не на конкретную группу лиц, а по факту незаконной охоты. Обвинения пока никому не предъявлено. И сейчас материалы дела находятся в распоряжении отдела собственной безопасности УМВД по Омской области.

Никто из участников незаконной охоты, как нам стало известно, на данный момент не задержан. Тем не менее, проблем им не избежать. В ближайшее время уголовное дело будет передано на расследование в следственный комитет. Сейчас им занимаются в отделе собственной безопасности омской полиции.

В пресс-службе регионального УМВД факт уголовного дела подтвердили. Но от комментирования подробностей отказались. Зато среди сообщества охотников информации гораздо больше. Слухи стремительно разнеслись в среде любителей пострелять.

- Все случилось недалеко от села Черенцовка, там есть заказник "Заозерный". Известное место у охотников. Вообще с 1 ноября отстрел косуль разрешен. Либо у них не было лицензии, либо произошел перестрел: убили больше, чем можно. Потому что я знаю, что вроде бы много туш там насчитали. Потому и задержали. При них был квадрацикл и машина УАЗик, - рассказал "КП-Омск" председатель Тюкалинского общества охотников и рыболовов Александр Фоминых.

Мы связались с инспектором БУ Управление по охране животного мира Тюкалинского района Денисом Афанасьевым. Однако он оказался менее словоохотливым:

- Делайте официальный запрос через наше ведомство. По-другому не получится, - категорично отрезал собеседник.