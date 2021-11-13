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Происшествия13 ноября 2021 14:00

В Омске после незаконной охоты гаишников и приставов завели уголовное дело

Силовики застрелили лося, но никто из них не задержан
Станислав МУХИН
Станислав МУХИН
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
По данным нашего источника, силовики подстрелили лося.

По данным нашего источника, силовики подстрелили лося.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Громкий скандал разгорается в Омске. Накануне в одном из заказников Большеуковского района поймали браконьеров. Как выяснилось позже, незаконной охотой занималась группа силовиков. По данным источника "КП-Омск", это трое гаишников из Тюкалинского района и несколько человек, работающих приставами. Свободное от работы время они проводили за охотой. И, судя по всему, удачной: потому что компания подстрелила лося. Туша была обнаружена в лесу. Однако охота на него в это время запрещена, силовиков задержали местный охотинспекторы.

По нашим данным, уголовное дело уже заведено. Однако не на конкретную группу лиц, а по факту незаконной охоты. Обвинения пока никому не предъявлено. И сейчас материалы дела находятся в распоряжении отдела собственной безопасности УМВД по Омской области.

Никто из участников незаконной охоты, как нам стало известно, на данный момент не задержан. Тем не менее, проблем им не избежать. В ближайшее время уголовное дело будет передано на расследование в следственный комитет. Сейчас им занимаются в отделе собственной безопасности омской полиции.

В пресс-службе регионального УМВД факт уголовного дела подтвердили. Но от комментирования подробностей отказались. Зато среди сообщества охотников информации гораздо больше. Слухи стремительно разнеслись в среде любителей пострелять.

- Все случилось недалеко от села Черенцовка, там есть заказник "Заозерный". Известное место у охотников. Вообще с 1 ноября отстрел косуль разрешен. Либо у них не было лицензии, либо произошел перестрел: убили больше, чем можно. Потому что я знаю, что вроде бы много туш там насчитали. Потому и задержали. При них был квадрацикл и машина УАЗик, - рассказал "КП-Омск" председатель Тюкалинского общества охотников и рыболовов Александр Фоминых.

Мы связались с инспектором БУ Управление по охране животного мира Тюкалинского района Денисом Афанасьевым. Однако он оказался менее словоохотливым:

- Делайте официальный запрос через наше ведомство. По-другому не получится, - категорично отрезал собеседник.

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