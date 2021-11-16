У омского спорткомплекса «Красная звезда» появился новый руководитель

Кирилл Ягодка окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Юриспруденция". Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Новое назначение произошло в спортивной сфере города. Стало известно о том, что директором комплекса "Красная звезда" назначен Кирилл Ягодка. Ранее он руководил бюджетным учреждением "Спортивный город".

При этом руководивший спорткомлпексом Роман Шабалин теперь будет работать директором БУ г. Омска «Спортивный город». Об этом рассказали в пресс-службе омской мэрии. Как отмечается в официальном сообщении, Шабалин грамотный и опытный руководитель. Учреждение принимало крупные мероприятия регионального и всероссийского уровня. Ему удалось организовать работу коллектива и выстроить взаимодействие.

Хорошие результаты показал на своей работе за полтора года на руководящем посту "Спортивного города" и Кирилл Ягодка. Ранее в этой организации он курировал одно из самых сложных направлений - занимался развитием парка имени 300-летия Омска. За это время в парке за счёт привлечения средств инвестора провел электричество и освещение.

Ранее также в разные годы работал в прокуратуре Центрального округа, в департаменте образования. Кирилл Ягодка окончил Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского по специальности "Юриспруденция", а также получает обучается заочно на последнем курсе в Сибирском государственном университете физической культуры и спорта по специальности "Управление в сфере физической культуры и спорта".

По словам Кирилла Ягодки, перед ним поставлена задача повышение уровня имиджа манежа «Красная звезда». Что касается ближайших задач, то планируется поменять цветовое панно, будет подсвечена вся входная группа, все столбы на входной группе, будет установлена фотозона «Я люблю Красную звезду». Для инвалидов на спортивную площадку "Шторм" в ближайшее время будет сделан отдельный вход, чтобы все категории граждан смогли попадать на эту площадку без препятствий.

В ближайшей перспективе в "Красной звезде" появится новогоднее оформление. Будут установлены каток, новогодняя ель высотой 8-9 метров. Проводится косметический ремонт всего манежа.