Губернатор Бурков договорился о заходе на омский рынок жилья еще одной крупной компании

Компания уже 10 лет строит жилую и коммерческую недвижимость бизнес- и комфорт-класса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще один потенциальный инвестор может зайти в Омскую область. Ранее на омский рынок нацелились «Брусника» и «Эталон». Переговоры с крупным застройщиком DOGMA и его руководителем Денисом Морозовым накануне провел губернатор Александр Бурков. Эта компания уже 10 лет строит жилую и коммерческую недвижимость бизнес- и комфорт-класса. Как сказал генеральный директор DOGMA, компания высоко оценивает инвестиционный потенциал Омской области.

- Омская область заинтересована в появлении новых игроков на рынке жилья. С увеличением конкуренции будет расти и качество жилья. Кроме того, в рамках закона о масштабных инвестиционных проектах часть от вновь построенных квадратных метров направляется инвесторами для реализации социальных программ – переселения людей из аварийного жилья, помощи обманутым дольщикам и предоставления квартир детям-сиротам, - подвел итог переговоров с застройщиком глава омского региона.

Намерения крупной компании строить жилье на омском рынка свидетельствуют о неплохих перспективах экономического и демографического развития региона. Помимо стимулирования самого рынка жилья приход новых крупных компаний в регион - это еще и дополнительные инвестиции для Омской области. Но, как считают эксперты, многое будет зависеть и от того, на каких условиях будет работать компания DOGMA.

Помимо стимулирования самого рынка жилья приход новых крупных компаний в регион - это еще и дополнительные инвестиции для Омской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Сейчас у нас нет жестких требований, кто возводит социальные объекты, какие социальные обязательства должен выполнять застройщик: участвует ли он в предоставлении квартир для очередников, в программе переселения из аварийного жилья. Но если мы говорим о комплексном контракте с социальными обязательствами и если они будут реализованы не за счет тех, кто будет покупать жилье в собственность, а в рамках цен, которые сложились в регионе, то в этом будет определенный резон, - отмечает заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.