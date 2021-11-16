Две девушки оставили омича без денег и одежды после ночи в гостинице

Девушек разыскивает полиция. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В полицию за помощью обратился 40-летний омич. Мужчина рассказал, что накануне познакомился с двумя девушками. После непродолжительной переписки на сайте знакомств, он предложил девушкам встретиться и весело провести время. Вечер закончился в гостинице. А утром герой-любовник проснулся в номере один без денег, телефона и одежды.

Незнакомки тихо собрались и ушли, прихватив с собой 7 тысяч рублей, мобильный и вещи, уточнили в пресс-службе полиции. Сейчас их разыскивают и просят помощи у омичей. Если вы видели девушек, сообщите в полицию.