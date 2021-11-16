В омских садиках за год открыли 15 новых групп

В департаменте образования сообщили, что за 4 года в городе было создано 923 дополнительных места в садиках. Фото: пресс-служба администрации города Омска

В Омске продолжается реализация национального проекта «Демография», на который выделяются из бюджета значительные средства. В течение 2021 года удалось открыть дополнительные 15 групп сразу в 14 действующих дошкольных учреждения. Это позволило создать 306 новых мест.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, 15 ноября в рамках национального проекта в городе открылась последняя в этом году ясельная группа на 20 детей в детском саде № 13, расположенном в Октябрьском округе. Для организации этой группы из бюджета выделили 1 млн 560 тыс руб. Работы выполнил подрядчик индивидуальный предприниматель Ожигов О.М.

Таким образом, в 2021 году были отремонтированы и открыты все 15 групп на 306 мест, запланированные в рамках нацпроекта «Демография». 286 дополнительных мест появились в детских садах №1, 13, 15, 18, 23, 41, 66, 72, 203, 204, 253, 264, 303, 383 и 1 группа на 20 мест в средней образовательной школе № 161. Почти 23,5 миллиона в этом году было выделено на ремонт в зданиях садиков и их материально-техническое оснащение. Что очень важно, во всех групповых помещениях проведены ремонтные и электромонтажные работы. В соответствии с имеющейся потребностью проведены ремонт отопления в группах детских садов № 72 и № 264. Были заменены окна в некоторых группах в дошкольных учреждениях № 13, 66; 303. В садике №203 городские власти заменили сантехнику, а в одной из групп детсада №15 был установлен видеодомофон.

Кроме того, во всех помещениях оборудованы буфетные для организации питания воспитанников в соответствии с санитарными требованиями. Приобретены необходимая мебель для игровых помещений, детские кровати, столы, стулья, шкафы для одежды; ковры, постельные принадлежности, полотенца, посуда, игрушки, жалюзи и другое. Теперь ребятишки смогут принимать пищу в более комфортных условиях.

В департаменте образования мэрии также напомнили, что в период с 2018 по 2020 годы благодаря нацпроекту «Демография» в детских садах Омска были созданы 923 дополнительных места. Эта работа будет продолжена и дальше. В ближайшее время в городе построят 7 дошкольных учреждений.