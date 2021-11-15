В Омске ищут подрядчика, который благоустроит «Городской сад»

От сада на этом месте уже давно одни воспоминания.

До 22 ноября власти планируют найти подрядчика, который выполнит благоустройство территории Городского Сада (в границах ул. Броз Тито, пр. Карла Маркса, ул. Короленко и ул. Ленина). Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

На этом участке собираются выполнить комплексное благоустройство этого участка по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Параллельно рядом, со стороны ул. Ленина, уже в этом году начнется реализация крупного инвестиционного проекта – строительство ресторана «Гурман» и благоустройство прилегающей к ТЮЗу территории.

Сейчас это место почти в самом центре города выглядит запущенным. Недавно здесь провели санитарную очистку, убрали сухостой и снесли 10 старовозрастных деревьев, которые образовались в результате хаотичного роста поросли. В мэрии Омска планируют высадить на этом участке новые зеленые насаждения уже в следующем году.

В департаменте городского хозяйства мэрии отмечают, что на первый этап благоустройства «Городского сада» выделено около 20 млн. руб, в 2023 году для реализации работ второй очереди планируется направить еще 40 млн. руб. Здесь появится новое место отдыха с детскими и спортивными площадками, установят освещение и малые архитектурные формы.