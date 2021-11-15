Омичи пожаловались на стаю агрессивных собак, загнавших детей на турники

Следователи проверят, нападали ли собаки на детей. Фото: ВКонтакте

В соцсетях появился лаконичный пост с одной фотографией, посвященный бродячим собакам. Автор лишь указал место и добавил «Без комментариев». На фото попала детская площадка в селе Лузино. Там трое детей сидят на спортивной лестнице, а на земле под ними стая из 6 бродячих собак. В комментариях местные жители рассказали, что детям пришлось таким образам спасаться от агрессивных животных.

- Детям негде поиграть. Я живу в этом дворе, и эти собаки сами кидаются, хватают за ноги, - отметили в комментариях.

Но нашлись и те, кто обвинения в адрес животных опроверг.

- В этом доме живет моя бабушка. Я привожу туда на выходных младшего ребенка 3-х лет, и она с этими собаками гуляет целый день, - написала другая пользовательница.

Публикацией заинтересовались в следственном комитете, назначили проверку.

- По предварительным данным, вчера на ул. Майорова в пос. Лузино бродячие собаки напали на детей, которые, спасаясь, забрались на спортивную конструкцию. В публикациях также сообщается, что случаи нападения собак на людей в этом поселке не единичны, - отметили в пресс-службе ведомства.

Это уже не первый случай в Лузино, когда местные жители жалуются на нападения собак. Этой зимой в феврале там бездомный пес покусал школьника.