«Сыну придется ходить к психологу»: Под Омском на ребенка, возвращавшегося из школы, напал бродячий пес

На Никиту напала вот эта собака, которая, на первый взгляд, выглядит безобидной.

«НИКИТУ СПАСЛА МАМА ОДНОГО ИЗ МАЛЬЧИКОВ»

12-летний житель поселка Лузино Никита Кузнецов возвращался с другом из школы искусств. Увидев детей, к ним подбежал большой беспризорный пес. Мальчики часто играли с ним. В этот раз они решили пожертвовать ради хвостатого приятеля принесенным из дома перекусом и отдали собаки свои бутерброды.

Собака все съела, а потом вместо благодарности неожиданно кинулась на Никиту. Разъяренное животное вцепилось сразу в две руки – правое предплечье и левую кисть. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы на помощь мальчику не бросилась сопровождавшая группу детей мама одного из них. Мария Синотрусова практически приняла дальнейшую атаку на себя. Отпустив ребенка, собака вцепилась ей в руку. Но, к счастью, не рискнула связываться со взрослым человеком и, испугавшись криков, убежала. Никите придется делать 6 прививок от бешенства – последнюю поставят только в мае. Мальчик почти неделю провел дома, но сам попросился в школу и сейчас уже снова посещает занятия.

– У сына очень сильный стресс, – рассказывает отец мальчика Александр Кузнецов. – Главное сейчас, чтобы у него не остался на всю жизнь страх перед собаками. Мы в семье всегда ему стараемся привить любовь к животным. Никита поэтому и подошел к псу, что раньше играл с ним и тот не проявлял никакой агрессии. Для нас сейчас главное, чтобы ребенок выздоровел. Потом будем как-то разбираться с испугом. Нам уже посоветовали хорошего психолога в Омске. Сейчас закончим лечение у травматолога и начнем ездить в нему. Внушаем Никите, что надо перебарывать свои страхи.

Никите придется делать прививки от бешенства до мая.

Причиненный здоровью мальчика вред установят по результатам судмедэкспертизы.

«ИЗ-ЗА ПОСТОЯННЫХ АТАК ПСОВ ОТМЕНИЛИ УРОКИ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА УЛИЦЕ»

Местные жители рассказывают, что именно этот бродячий пес начинает внезапно атаковать. Спусковым крючком для агрессии у него становится еда. Он нападает каждый раз, когда его кормят. В остальное время это вполне миролюбивое животное. Люди даже опасались, что он болен бешенством. Но с момента нападения на Никиту прошло больше двух недель, собака жива и здорова, у нее не проявляется никаких признаков заболевания. Тем не менее с агрессивным животным что-то надо делать. По словам местных жителей, на днях в Лузино появилось объявление об отлове животных, планировавшемся на 12 февраля. Но в итоге опасный пес продолжает бегать по улицам.

– Уже после случившегося нам стали звонить и писать другие жители Лузино, – объясняет Александр. – Рассказывают, что эта собака покусала уже нескольких человек. А, вообще, по поселку сейчас штук 20 псов бегает. Причем в основном они живут в местах большого скопления людей. Каждое утро прохожу мимо школы. Там у собак настоящее лежбище. Педагоги говорят, их какая-то бабушка подкармливает. Но зачем это делать возле места, где ходят дети?! Учителю физкультуры даже пришлось отменить занятия на улице. Когда дети бегают на лыжах, на них постоянно кидаются собаки. Я обращался в нашу сельскую администрацию с просьбой как-то решить проблему. Но там только разводят руками. На конкурс по поиску организации, которая займется отловом собак в Омском районе, никто не заявился. Говорят, слишком маленькая сумма тендера. Никому этим заниматься невыгодно. Хоть самосуд над собаками устраивай! Я люблю животных, но здесь уже речь идет о нашей безопасности. Что делать в этой ситуации, мы не знаем.