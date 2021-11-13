Блогера, которая купила квартиру для омской пенсионерки из бочки, из реанимации перевели в палату

Елена Тришина заболела ковидом еще в Омске. Фото: Instagram.com

Появились хорошие новости о блогере Елене Тришиной. Той самой, которая помогла купить квартиру для омской пенсионерке из бочки Светлане Черновой. Правда, перед отъездом в Москву блогер заболела. В столице выяснилось, что у нее ковид. Состояние Елены Тришиной стремительно ухудшалось, и она оказалась в реанимации, где провела больше недели.

И вот, наконец, появились хорошие новости. У женщины появился аппетит, а ее состояние резко улучшилось. Похоже, что самое плохое теперь позади.

- Лену перевели из реанимации в палату! Ура! Скоро она сама выйдет к вам на связь, - написала близкая подруга блогера в ее Instagram.